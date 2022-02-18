«Они спасли маю маму»: волонтеры-поисковики Ухты помогли пожилому инвалиду

Жительница Ухты рассказала в социальных сетях о том, что волонтеры «УХТАСПАС» помогли ее пожилой маме безопасно покинуть вагон поезда.

Пожилой женщине в Кирове провели серьезную операцию — тотальное эндопротезирование правового тазобедренного сустава. Женщина вместе с дочерью приехала в Ухту на поезде на инвалидной коляске и, если бы не помощь спасателей, спуститься на перрон для нее было бы невыполнимой задачей.

«Спуститься самостоятельно по скользким ступеням вагона на костылях равносильно тому, чтобы сразу отправиться обратно в травматологию. И если бы не волонтеры из Автономной некоммерческой организации Республики Коми по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций "УХТАСПАС", ох как тяжело бы нам с мамой пришлось! Ведь для человека с ограниченной мобильностью дойти на костылях от вагона до такси по рыхлому снегу — неразрешимая задача. Тем более, когда ты ослаблен после операции», — рассказала девушка.

Ухтинка рассказала, что прямо у вагона из с мамой встретили волонтеры и помогли пожиломсу человеку спуститься на перрон.