Сыктывкарка просит помощи на лечение своего кота, у которого парализовало лапы

Сыктывкарка Елизавета Беляева столкнулась со страшной бедой. Ее кот выпрыгнул в окно, пока ее не было дома и застрял там. Теперь ему нужны деньги на лечение.



Как рассказала хозяйка кота, окно стояло на проветривании, пока ее не было дома. И кот прыгнул прямо в расщелину и застрял.

— Когда я вернулась домой, то услышала сильный крик моего котика. Я его вытащила, но у него парализовало лапки, он не может ходить, лишь ползает по полу. В клинике сказали, что у кота повреждены конечности и туда не поступает кровь, — рассказала Елизавета Беляева.

Девушка отметила, что для лечения ее питомца нужны дорогостоящие капельницы стоимостью 6000 рублей.