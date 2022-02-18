Сыктывкарка просит помощи на лечение своего кота, у которого парализовало лапы

Сыктывкарка Елизавета Беляева столкнулась со страшной бедой. Ее кот выпрыгнул в окно, пока ее не было дома и застрял там. Теперь ему нужны деньги на лечение.
Как рассказала хозяйка кота, окно стояло на проветривании, пока ее не было дома. И кот прыгнул прямо в расщелину и застрял.
— Когда я вернулась домой, то услышала сильный крик моего котика. Я его вытащила, но у него парализовало лапки, он не может ходить, лишь ползает по полу. В клинике сказали, что у кота повреждены конечности и туда не поступает кровь, — рассказала Елизавета Беляева.
Девушка отметила, что для лечения ее питомца нужны дорогостоящие капельницы стоимостью 6000 рублей.
— Ему настолько плохо, что он даже смотреть не мог на меня. Пожалуйста, кто сможет помочь, я буду очень благодарна! У меня истерика, мне очень плохо, — заключила девушка.
Если вы хотите помочь Елизавете Беляевой и ее питомцу, вы можете перевести любую сумму по телефону 89042711103. Девушка отметила, что если соберет сумму больше необходимого, то отправит оставшиеся деньги в приют.