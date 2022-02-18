Беременная сыктывкарка купила наркотики и получила год лишения свободы

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Горожанку признали виновной в покупке наркотиков и их хранении без попытки распространения.
Суд установил, что 7 мая 2021 сыктывкарка приобрела 0,25 грамма производного N-метилэфедрона. В этот момент местная жительница была на седьмом месяце беременности.
В июне 2021 года сыктывкарку заключили под стражу по другому уголовному делу и в конце июля горожанка родила в СИЗО сына, мальчика передали в дом ребенка.
Вину в покупке наркотиков подсудимая признала полностью. Суд принял во внимание, что у женщины есть два ребенка, и что она активно сотрудничала со следствием, поэтому назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.