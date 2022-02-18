Полицейские анонсировали «охоту» на нелегальных таксистов в Коми

На базе Общественной палаты Республики Коми состоялось рабочее совещание на тему «Соблюдение законодательства Российской Федерации при организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Основной темой встречи стала необходимость проведения общественного мониторинга, который позволит уменьшить количество нелегальных таксистов в регионе, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Представитель Общественного совета при МВД по Республике Коми Дмитрий Беляев предложил организовывать совместные тематические рейды сотрудников Госавтоинспекции и общественников. Учачстники совещания поддержали идею и пришли к решению, что первые тематические рейды состоятся в начале марта 2022 года.