В Сыктывкаре мальчика выгоняли из автобуса на холод

Сыктывкарка Алёна Воноканова сообщила, что ее 11-летнего сына попытались высадить из автобуса на холод, когда оплата по его карте не прошла. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, законны ли такие действия кондуктора и как в итоге ребенок добрался до дома.
Злоключения мальчика начались, когда он попытался добраться из школы в бассейн.
«Сын ехал со школы в бассейн на автобусе №17 и не смог оплатить проезд. Причина до сих пор не ясна, деньги на карте были, но оплата не прошла. Надо сказать спасибо кондуктору, его никто не высадил, но сказали, что карту надо проверить. Сын позвонил мне, мы еще раз посмотрели, что деньги на карте есть и она не заблокирована», — объяснила Алёна.
После бассейна ребенок сел на автобус №28 и ситуация повторилась, однако кондуктор этого автобуса был настроен куда менее дружелюбно.
«Сын после бассейна с двумя сумками, понятно, что не просто шатается по городу. Но кондуктор велел ему выйти, а водитель открыл для этого заднюю дверь в автобусе. При этом они сказали, мол, эти родители оборзели, специально такие карты дают или деньги на них положить не могут», — рассказала сыктывкарка.
К счастью, за мальчика заступилась незнакомая женщина и заплатила за него.
«Огромное спасибо этой сыктывкарке! Сын благополучно доехал до дома благодаря ей. Думаю, что бедный кондуктор много бы потерял в зарплате, выгнав ребенка из автобуса и не приняв деньги от неравнодушного человека», — подытожила горожанка.