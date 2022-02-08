В Сыктывкаре мальчика выгоняли из автобуса на холод

Сыктывкарка Алёна Воноканова сообщила, что ее 11-летнего сына попытались высадить из автобуса на холод, когда оплата по его карте не прошла. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, законны ли такие действия кондуктора и как в итоге ребенок добрался до дома.

Злоключения мальчика начались, когда он попытался добраться из школы в бассейн.

«Сын ехал со школы в бассейн на автобусе №17 и не смог оплатить проезд. Причина до сих пор не ясна, деньги на карте были, но оплата не прошла. Надо сказать спасибо кондуктору, его никто не высадил, но сказали, что карту надо проверить. Сын позвонил мне, мы еще раз посмотрели, что деньги на карте есть и она не заблокирована», — объяснила Алёна.

После бассейна ребенок сел на автобус №28 и ситуация повторилась, однако кондуктор этого автобуса был настроен куда менее дружелюбно.