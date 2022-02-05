Яркие улыбки и румяные щеки: подборка лучших фото сыктывкарских девушек из Instagram

Зима подходит к концу, поэтому самое время ловить последние свежие моменты – наследиться морозцем, прокатиться на лыжах и конечно же, устроить фотосессию на открытом воздухе. Красавицы Сыктывкара делают в Instagram публикации, в которых делятся своими лучшими фотографиями и новогодними воспоминаниями. Мы создали подборку лучших снимков с тегом #pg_beauty.
@natatalalaa
@marinatitova19850725
@micha_nyvka
@19_katerinka
@ulanovasvetlana
Хотите тоже попасть в следующую подборку? Ставьте хэштег #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram.Так вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в наших публикациях.