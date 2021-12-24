Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в конце января

В Коми до конца января погоду по-прежнему будут формировать атлантические циклоны и промежуточные поля повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание теплой погоды. На крайнем северо-востоке — аномально теплой, сообщает Коми ЦГМС.
На большей части территории погодные условия прогнозируются спокойными с небольшим снегом. И только от Инты до Воркуты необычного теплая для этого периода погода будет сопровождаться умеренными снегопадами, усилением ветра, метелями.
Температура воздуха в ночные часы будет понижаться в основном до -13...-18С, при прояснении, по предварительным данным 27-28 января, до -23...-28С.
Дневная температура воздуха ожидается в пределах от -8С до -15С. В целом третья декада января, самого холодного месяца года, прогнозируется выше нормы на 6...8С, на крайнем северо-востоке — на 10С.