Четыре района Коми накроет мощная метель

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 15 часов 20 января до 10 часов 21 января на северо-востоке республики (Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский районы) ожидается южный ветер 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000 м.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: