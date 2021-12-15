Ветер наступает: в Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: с 18 часов 13 января с сохранением до 9 часов 14 января на территории республики (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Ижемский», МО МР «Койгородский», МО МР «Корткеросский», МО МР «Прилузский», МО МР «Сысольский», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Усть-Цилемский») ожидается усиление ветра 7-12 м/с, порывами до 16-21 м/с, местами метель с ухудшением видимости до 1000 м.

В Сыктывкаре: с 10 ч до 18 ч 13 января ожидается усиление Ю ветра, 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000-500 м.