Ветер наступает: в Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: с 18 часов 13 января с сохранением до 9 часов 14 января на территории республики (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Ижемский», МО МР «Койгородский», МО МР «Корткеросский», МО МР «Прилузский», МО МР «Сысольский», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Усть-Цилемский») ожидается усиление ветра 7-12 м/с, порывами до 16-21 м/с, местами метель с ухудшением видимости до 1000 м.
В Сыктывкаре: с 10 ч до 18 ч 13 января ожидается усиление Ю ветра, 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000-500 м.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
- Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.