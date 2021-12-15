В Коми не хватает росгвардейцев

Вневедомственная охрана войск национальной гвардии России по Республике Коми проводит отбор граждан для прохождения службы на должностях - полицейский группы задержания и полицейский-водитель.
Требования к кандидатам:
- наличие среднего общего образования;
- возраст от 18 до 35 лет;
- отсутствие судимости.
Гарантии:
- заработная плата от 30 до 60 тыс. рублей;
- компенсация за поднаём жилья;
- льготный зачет выслуги лет для назначения пенсии;
- ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска сотруднику и
одному члену семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья.
Вакансии доступны в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Инте, Печоре, Вуктыле, Княжпогостском и Усть-Вымском районах. По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров, тел. 8 (8212) 28-10-47, 8 (8212) 28-10-05.