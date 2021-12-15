В Коми не хватает росгвардейцев

Вневедомственная охрана войск национальной гвардии России по Республике Коми проводит отбор граждан для прохождения службы на должностях - полицейский группы задержания и полицейский-водитель.

Требования к кандидатам:

- наличие среднего общего образования;

- возраст от 18 до 35 лет;

- отсутствие судимости.



Гарантии:

- заработная плата от 30 до 60 тыс. рублей;

- компенсация за поднаём жилья;

- льготный зачет выслуги лет для назначения пенсии;

- ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска сотруднику и

одному члену семьи;

- бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья.