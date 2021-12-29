Житель Коми угрожал администратору гостиницы ножом

За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Коми более 80 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «тревога», из них в 17 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций. Группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования, задержаны 43 человека за административные правонарушения, сообщает пресс-служба Управления.

Например, в Инте в одном из отелей сработала тревожная кнопка. По прибытию росгвардейцев к ним обратился администратор гостиницы, который пояснил, что в помещении буфета ему угрожал неизвестный с применением предмета, внешне схожего с ножом. Мужчина 1988 года рождения был задержан и доставлен в правоохранительные органы.