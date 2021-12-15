После скандала с законом о статусе столицы Коми депутаты обратились в прокуратуру

Депутат Государственной Думы Олег Михайлов и депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев обратились в прокуратуру в связи с нарушениями в ходе заседания Госсовета Коми, которое происходило 15 декабря.
Все произошло из-за обсуждения проекта о статусе столицы Республики Коми. Как сообщают депутаты, председатель совета Сергей Усачев не предоставил слово нескольким депутатам: Братенковой, Саладиной, Воробьеву без законных оснований.
Также на заседании сначала приняли законопроект о статусе столицы Коми, однако потом безосновательно, по мнению депутатов, провели переголосование - в результате законопроект отправили на доработку.
Депутаты просят прокуратуру дать этим действиям правовую оценку.