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После скандала с законом о статусе столицы Коми депутаты обратились в прокуратуру

После скандала с законом о статусе столицы Коми депутаты обратились в прокуратуруФото: Виктор Конюхов

Депутат Государственной Думы Олег Михайлов и депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев обратились в прокуратуру в связи с нарушениями в ходе заседания Госсовета Коми, которое происходило 15 декабря. 

Все произошло из-за обсуждения проекта о статусе столицы Республики Коми. Как сообщают депутаты, председатель совета Сергей Усачев не предоставил слово нескольким депутатам: Братенковой, Саладиной, Воробьеву без законных оснований. 

Также на заседании сначала приняли законопроект о статусе столицы Коми, однако потом безосновательно, по мнению депутатов, провели переголосование - в результате законопроект отправили на доработку

Депутаты просят прокуратуру дать этим действиям правовую оценку. 

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