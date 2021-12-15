Закон о столице Коми вызвал столько споров, что его отправили на доработку

15 декабря на заседании сессии Госсовета Коми депутаты в первом чтении приняли закон о статусе Сыктывкара как столицы региона. Однако затем все пошло не по плану.

После судьбоносного решения разгорелись споры о нарушении регламента, а затем поступило предложение переголосовать, чтобы принять закон в первом чтении и отправить его на доработку. При этом пятеро депутатов и вовсе принципиально проигнорировали вопрос.

После жарких обсуждений кто-то предложил уйти на перерыв, чтобы «остыть», а другие настаивали на переголосовании здесь и сейчас. В результате большинством голосов было решено объявить перерыв и вернуться к вопросу позже.