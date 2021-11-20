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Олег Михайлов выступил с речью о QR-кодах на Стефановской площади

Олег Михайлов выступил с речью о QR-кодах на Стефановской площадиФото: Виктор Конюхов

20 ноября в Сыктывкаре на Стефановской площади прошло собрание избирателей депутата Государственой Думы РФ Олега Михайлова. На мероприятии обсудили нововведенную систему QR-кодов и то, что с этим можно было сделать.

- Больше всего эта власть боится того, когда мы встречаемся на улице. Потому что они все время переживают, что это каким-то образом может повлиять на их стабильность и ситуацию, - начал свое выступление Олег Михайлов.

Администрация Сыктывкара предложила провести мероприятие в концертном зале мэрии, но пришедшие отказались. Олег Михайлов оказался солидарен с мнением большинства. Мероприятие прошло спокойно, никто не выкрикивал лозунгов и все внимание было приковано к выступающим. 

Депутат Госсовета Коми от Виктор Воробьев рассказал о том, что сам законопроект о введении QR-кодов написан крайне слабо. Он также поделился о планах борьбы с ним.

- Если правительство считает, что эпидемия достигла настолько серьезных масштабов, то у них есть все конституционные методы борьбы с ней - есть федеральный закон о чрезвычайном положении. Если вы считаете, что темпы заболевания такие ужасные, то вводите ЧП со всеми соответсвующими последствиями, - рассказал депутат Госсоввета РК. 

Виктор Воробьев заявил, что выступит с критикой федерального законопроекта о QR-кодах в Госсовете. Для того, чтобы эта критика дошла до Москвы, необходимо собрать подписи других депутатов Госсовета РК. Поэтому Виктор Воробьев призвал горожан обращаться к местным депутатам. 

На мероприятии задержаний не было, и как уверял Олег Михайлов, оно проходило абсолютно законно. 

На своих стримах Олег Михайлов отмечает, что занимает нейтральную позицию по поводу вакцинации. Он считает, что введение QR-кодов нарушает конституционные права россиян, а делать прививку или нет - решает каждый сам. Сам депутат отметил, что он не вакцинировался. 

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