Олег Михайлов выступил с речью о QR-кодах на Стефановской площади

20 ноября в Сыктывкаре на Стефановской площади прошло собрание избирателей депутата Государственой Думы РФ Олега Михайлова. На мероприятии обсудили нововведенную систему QR-кодов и то, что с этим можно было сделать.

- Больше всего эта власть боится того, когда мы встречаемся на улице. Потому что они все время переживают, что это каким-то образом может повлиять на их стабильность и ситуацию, - начал свое выступление Олег Михайлов.

Администрация Сыктывкара предложила провести мероприятие в концертном зале мэрии, но пришедшие отказались. Олег Михайлов оказался солидарен с мнением большинства. Мероприятие прошло спокойно, никто не выкрикивал лозунгов и все внимание было приковано к выступающим.

Депутат Госсовета Коми от Виктор Воробьев рассказал о том, что сам законопроект о введении QR-кодов написан крайне слабо. Он также поделился о планах борьбы с ним.