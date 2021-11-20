Олег Михайлов выступил с речью о QR-кодах на Стефановской площади

20 ноября в Сыктывкаре на Стефановской площади прошло собрание избирателей депутата Государственой Думы РФ Олега Михайлова. На мероприятии обсудили нововведенную систему QR-кодов и то, что с этим можно было сделать.
- Больше всего эта власть боится того, когда мы встречаемся на улице. Потому что они все время переживают, что это каким-то образом может повлиять на их стабильность и ситуацию, - начал свое выступление Олег Михайлов.
Администрация Сыктывкара предложила провести мероприятие в концертном зале мэрии, но пришедшие отказались. Олег Михайлов оказался солидарен с мнением большинства. Мероприятие прошло спокойно, никто не выкрикивал лозунгов и все внимание было приковано к выступающим.
Депутат Госсовета Коми от Виктор Воробьев рассказал о том, что сам законопроект о введении QR-кодов написан крайне слабо. Он также поделился о планах борьбы с ним.
- Если правительство считает, что эпидемия достигла настолько серьезных масштабов, то у них есть все конституционные методы борьбы с ней - есть федеральный закон о чрезвычайном положении. Если вы считаете, что темпы заболевания такие ужасные, то вводите ЧП со всеми соответсвующими последствиями, - рассказал депутат Госсоввета РК.
Виктор Воробьев заявил, что выступит с критикой федерального законопроекта о QR-кодах в Госсовете. Для того, чтобы эта критика дошла до Москвы, необходимо собрать подписи других депутатов Госсовета РК. Поэтому Виктор Воробьев призвал горожан обращаться к местным депутатам.
На мероприятии задержаний не было, и как уверял Олег Михайлов, оно проходило абсолютно законно.