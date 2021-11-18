Владимир Уйба рассказал о ситуации с койками для больных в Коми

Во время очередного видеообращения Владимир Уйба рассказал о том, как обстоят дела с койками для ковидных больных в регионе. Так, количество развернутых коек не изменилось, их все еще 2712. А вот количество занятых стало меньше: 1777 вместо 1970 коек.

"Это говорит о том, что все-таки выздоравливаем, и койки понемногу освобождаются. Единственное, что достаточно плотно заняты койки в реанимации, интенсивной терапии. В связи с этим мы продолжаем потреблять большое количество кислорода. И одна из стоящих перед нами основных задач - обеспечение кислородом, поскольку человек на ИВЛ без него не может обходиться", - сказал глава Коми.