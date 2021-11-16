Глава Коми заявил о выходе республики на плато по коронавирусу

Владимир Уйба записал очередное видеообращение к жителям региона, где рассказал об эпидемиологической обстановке в Коми.

- Движения на снижение нет. Мы вышли на плато и замерли. Еще раз напомню, это происходит, когда большое количество людей находятся в контакте, заражаются и дают постоянный прирост. Ничего не меняется у нас и по городам - прирост дают Сыктывкар, Воркута, Ухта, Усинск и Сосногорск, - отметил В.Уйба.

За сутки умерло 18 человек. У меня все замирает внутри, когда я называю эти цифры, ведь это наши с вами родные и знакомые, которые могли бы жить. Коронавирус - это не то заболевание, от которого надо умирать, если можно привиться и жить. Из 18 умерших не было ни одного вакцинированного. Это вам опять статистика, чтобы подумать - прививаться или нет. Всего от коронавируса в Коми умерло 2 102 человека. Я снова призывают прививаться жителей региона, чтобы этот трагический список не пополнялся, - добавил руководитель республики.