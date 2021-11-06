Глава Коми сообщил, что нерабочие дни в Коми продлевать не будут

В Коми прошло совещание оперативного штаба. На нем решили не продлевать нерабочие дни в регионе, сообщает Владимир Уйба.

Как отметил глава республики, за это решение проголосовало большинство участников. Поэтому нерабочие дни, которые продлились с 30 октября по 7 ноября, в республике заканчиваются. С 8 ноября все приходит в обычный режим.

Тем не менее, использование qr-кодов продолжится, а их сфера применения только расширится. Без кода нельзя будет посетить предприятия общественного питания, все физкультурно-оздоровительные комплексы, досугово-развлекательные мероприятия, ночные клубы, бары, дискотеки. Исключение делается для детей и подростков в возрасте до 18 лет.