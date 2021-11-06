Бизнесмены Коми заявили, что готовы к введению QR-кодов

Кроме того, с 8 ноября 2021 года с учётом решений, принятых на федеральном уровне, будет расширен перечень мест, доступ в которые станет возможен только при предъявлении QR-кода сертификата вакцинированного или отрицательного результата ПЦР-тестирования. Сейчас такая система применяется только в местах проведения спортивных и культурных мероприятий.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября 2021 года по всей стране объявлены нерабочие дни, в течение которых на территории Коми действует ряд ограничений в отношении деятельности отдельных предприятий и организаций.

Совещание состоялось 5 ноября в центре «Мой бизнес» с участием депутатов Госсовета Коми и представителей объединений делового сообщества Сыктывкара. По словам участников встречи, диалог, длившийся три часа, прошёл откровенно и, главное, – конструктивно.

Предприниматели выразили готовность к введению системы QR-кодов в своих организациях.

На встрече были озвучены предложения о поддержке малого и среднего бизнеса в связи с введением антиковидных ограничительных мер. Эти предложения будут рассмотрены завтра, 6 ноября, на заседания республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Заместитель Председателя Правительства Коми – министр экономического развития и промышленности республики Эльмира Ахмеева напомнила о уже введённых федеральных мерах поддержки бизнеса в связи с установлением нерабочих дней в Российской Федерации:

1. С 1 ноября 2021 года открыт приём заявок на получение субсидии на нерабочие дни. Субсидию могут получить организации и индивидуальные предприниматели (в том числе без наемных работников), которые на 10 июля 2021 года включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и отвечают определённым условиям, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Размер субсидии будет рассчитываться исходя из 1 МРОТ на каждого занятого и позволит, в том числе, обеспечить выплату заработной платы сотрудникам.

Заявления на получение субсидии принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года налоговым органом по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Заявки принимает и обрабатывает ФНС, выплаты начнутся уже с 15 ноября 2021 года.

2. С 1 ноября 2021 года банки начали заключать кредитные соглашения по программе ФОТ 3.0. Программой могут воспользоваться предприниматели и юридические лица, в том числе крупные предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации, которые отнесены к пострадавшим отраслям.

Выдача кредитов осуществляется на льготных условиях на срок до 18 месяцев по ставке 3 % годовых в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0» (по кредитам, выданным в период с 9 марта по 1 июля 2021 года). При этом в течение первых 6 месяцев бизнес освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать их равными долями.

Подробная информация о мерах поддержки и пошаговые инструкции по их получению размещены на сайте (https://econom.rkomi.ru/) Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми.

В ходе совещания прозвучало предложение о воссоздании Координационного совета при Главе Республики Коми по малому и среднему предпринимательству. Владимир Уйба инициативу поддержал.