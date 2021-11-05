В Коми поймали машиниста, который торговал наркотиками

Сосногорский городской суд Республики Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника железной дороги. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Суд с учетом представленных государственным обвинителем Сосногорской транспортной прокуратуры доказательств установил, что машинист тепловоза в мае 2021 года в помещении дома отдыха локомотивных бригад Сосногорска сбыл жителю города наркотическое средство канабис (марихуана) массой 2,28 граммов. Кроме того, по месту своего жительства он хранил другое наркотическое средство массой 3,07 граммов.

Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд признал бывшего машиниста локомотива виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.