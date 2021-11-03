Владимир Уйба: «QR-код – это всего лишь справка в современном исполнении»

Владимир Уйба рассказал, как будут применяться QR-коды в регионе. По его словам, некоторые жители Коми до сих пор не понимают их назначения. Глава республики отметил, что QR-код – это ни что иное как справка, только в современном цифровом исполнении.

– Ведь ни у кого не возникают вопросы, когда мы получаем справку, чтобы приобрести оружие или направить ребенка в оздоровительный лагерь. Куар-код - это та же справка. Все 85 регионов ввели куар-коды, страна полностью на это перешла, председатель правительства РФ Михаил Мишустин тоже отметил, что это обязательное условие борьбы с ковидом, - отметил Владимир Уйба в видеообращении.

Сейчас QR-коды в Коми нужно предъявлять только в местах проведения спортивных и культурных мероприятий. Владимир Уйба добавил, что ни в одном жизненно-важном учреждении (аптеки, магазины, общественный транспорт, поликлиники) куар-коды показывать не нужно будет.