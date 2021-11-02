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Глава Коми рассказал, когда примут решение о продлении локдауна

Глава Коми рассказал, когда примут решение о продлении локдаунаrkomi.ru

Глава Коми Владимир Уйба выступил на канале «Россия 24». В эфире он рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе и о мерах, которые принимаются.

Как отметил Уйба, в республике очень напряженная ситуация с ковидом. С начала пандемии выявлено 79 тысяч заболевших. Сейчас прирост большой, 9 752 случая на 100 тысяч человек. Несмотря на это, работа медиков - стационаров, скорой и амбулаторных служб - идет в полном объеме, хотя и могут быть небольшие сбои из-за количества вызовов. 

Также в запасе держится коечный фонд. Примерно каждые 5-7 дней разворачиваются новые койки, чтобы был 20-процентный запас. Сейчас развернуто 2 742 койки, занято 2 202. 

Рост заболеваемости Владимир Уйба связывает с тем, что в регионе низкий уровень вакцинации. При этом нерабочие дни подтолкнули этот процесс - люди пошли ставить себе прививки. 

А вот решение о продлении режима нерабочих дней оперштаб примет 6 ноября. По словам главы Коми, это непростое решение, ведь продление серьезно ударит по экономике. 

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