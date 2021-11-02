Глава Коми рассказал, когда примут решение о продлении локдауна

Как отметил Уйба, в республике очень напряженная ситуация с ковидом. С начала пандемии выявлено 79 тысяч заболевших. Сейчас прирост большой, 9 752 случая на 100 тысяч человек. Несмотря на это, работа медиков - стационаров, скорой и амбулаторных служб - идет в полном объеме, хотя и могут быть небольшие сбои из-за количества вызовов.

Также в запасе держится коечный фонд. Примерно каждые 5-7 дней разворачиваются новые койки, чтобы был 20-процентный запас. Сейчас развернуто 2 742 койки, занято 2 202.

Рост заболеваемости Владимир Уйба связывает с тем, что в регионе низкий уровень вакцинации. При этом нерабочие дни подтолкнули этот процесс - люди пошли ставить себе прививки.