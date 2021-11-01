В Сыктывкаре хотят благоустроить территорию за общежитием СГУ

В Сыктывкаре может появиться новое общественное пространство. Проект уже обсудили в мэрии, пишет «Комиинформ».

Новый сквер хотят обустроить за общежитием СГУ на Коммунистической, 72. Как отметил куратор проекта общественник Станислав Штралер, эта заброшенная зона может стать новым центром притяжения.

Штралер сам разработал проект, который в итоге занял второе место в голосовании при выборе территорий для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Планируется, что новый сквер обустроят комплексно: сделают велодорожки, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы. Куратор отметил, что проект предусматривает разделение территории на три зоны: зона отдыха с прогулочными дорожками и качелями-диванами, детская зона и спортплощадка, на которой будет оборудование для футбола, баскетбола и волейбола. Также планируется обустроить скейт-площадку.