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В шоу на Первом канале выступит 190-килограммовая жительница Коми

В шоу на Первом канале выступит 190-килограммовая жительница Коми

18 февраля 2021 Возрастное ограничение: 12+
Первый канал / Ведущие шоу "Мужское/Женское"
Женщине не помогают никакие диеты, а врачи не способны понять, в чем дело

Ухтинка Наталия Жданова станет героиней телешоу «Мужское и женское» на Первом канале. С телеэкранов она расскажет свою историю о том, как безуспешно борется с лишним весом уже много лет, пишет «Комиинформ».

Сейчас вес Наталии 190 кг, 14 из них она набрала только за минувший месяц. Все это началось после операции по удалению раковой опухоли и пораженных органов.

Пять лет назад ухтинка успешно победила онкологию, но внезапно вес начал расти и никакие диеты не помогают женщине справиться с ним. С 95 кг за пять лет женщина набрала до190 кг.

- Конечно, многие могут сказать «надо меньше жрать», но я и так ем немного, столько диет перепробовала, но ничего не работает. Обращалась к нескольким эндокринологам, они тоже разводят руками. Физические нагрузки я не могу себе позволить с таким весом, а когда наклоняюсь, чтобы надеть обувь, начинает кружиться голова, - рассказала Наталия.

От лишнего веса у женщины развилась гипертоническая болезнь, страдает печень, сосуды. Наталия с трудом передвигается даже по квартире, поэтому ей пришлось уйти с работы.

- Я не могу даже инвалидность получить, так как не могу пройти диагностику, а врачи не могут разобраться в причинах лишнего веса. Поэтому я решила обратиться на телешоу, организаторы которого пообещали разобраться и помочь: провести операцию, если будут показания, или добиться получения инвалидности. Я очень хочу похудеть, но сама с проблемой лишнего веса уже не справлюсь, - рассказывает ухтинка.

Съемки стартуют в четверг. Дата эфира будет известна позднее.

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