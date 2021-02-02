Протестные акции в Сыктывкаре: что будет дальше? Мнения экспертов

23 и 31 января в Сыктывкаре прошли несанкционированные митинги. Задержано несколько десятков горожан, как сообщают сыктывкарцы, даже есть пострадавшие. Портал PG11.ru поговорил с экспертами из разных сфер, чтобы выяснить, продолжатся ли протесты и что в дальнейшем ждет Республику Коми.

Опрос

На своей официальной странице «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы узнать, что думают сыктывкарцы о том, будут ли в столице Коми проходить новые митинги.

Подавляющее количество опрошенных уверено, что в Сыктывкаре непременно еще пройдут протестные акции.

Мнение депутата

Мнение горожан разделяет депутат Госсовета Коми Олег Михайлов. Мужчина убежден, что и Россию, и Коми ждет серьезная дестабилизация политической ситуации:

— Не могу пока сказать, планируется ли что-то подобное в ближайшее время. Но, хочу отметить, что, поскольку принципиального улучшения жизни наших граждан не происходит, и при нынешнем режиме это в принципе невозможно, то не исключаю, что народ будет и вновь выходить на улицу. При этом требования народа становятся все более жесткими. Уверен, в 2021 году в России в целом и в Коми в частности может произойти серьезная дестабилизация политической ситуации.

Мнение общественника

Игорь Сажин пока не спешит подводить итоги прошедших митингов:

— Определенные оппозиционные политические силы заявили ультиматум политическим силам, стоящим у власти, требуя диалога. Сторонникам Навального он нужен на свободе, чтобы вести своеобразный диалог с властью, которая диалога никакого вести не собирается со структурами, неподконтрольными этой власти. Это явление довольно распространенное в политической жизни. Обычно такие ультиматумы заканчиваются либо диалогом, либо нарастанием репрессивных технологий и технологий изоляционных. По какому пути пойдет наша власть, не понятно. Учиться настоящему диалогу со сложными оппонентами наша власть не умеет и учится этому не хочет. Увы, увы, увы.

Общественник считает, что, скорее всего, нас ждет дальнейшее «закручивание гаек», развитие репрессивных технологий:

— Важный вопрос: как на это отреагирует большинство населения. Ведь «закручивание» косвенным образом ударит по значительной части населения. А так как у нашего населения есть еще опыт жизни при авторитарном правлении, то, боюсь, сопротивление начнет уходить в закрытые формы. Увы, это не лучший вариант развития экономики страны. Нам сейчас изоляционные технологии будут только вредить. Свой послушный суд по правам человека, свой закрытый интернет. Это все сигналы власти о изоляционизме. И мы будем терять и терять...

Мнение духовенства

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим убежден, что шествия не приведут ни к чему хорошему:

— Молодые люди не знают, что такое преследования, что такое репрессии, свобода. Время их воспитания — 21-й век, они непуганые птицы. Но церковь вне политики, поэтому никак не комментирует такое. Лучше, конечно, жили бы в плохом мире, но не в военном положении, не в революции. Слава богу за все. Приведут эти шествия, конечно, к революционным событиям, только одни убытки для нашей страны опять. Отбросит опять нашу страну назад в экономическом развитии на сотню лет.

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