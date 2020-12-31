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Выжить на Новый год: Минздрав Коми рассказал, как не стать жертвой алкоголя в праздники

Выжить на Новый год: Минздрав Коми рассказал, как не стать жертвой алкоголя в праздники

31 декабря 2020 Возрастное ограничение: 16+
pixabay.com
Пожилым советуют не игнорировать любые тревожные симптомы

Вот-вот прозвучит звон курантов, сыктывкарцы соберутся со столами со своими родными, чтобы отпраздновать Новый год. Минздрав Коми дал ряд советов, чтобы застолье принесло только радость.

Минздрав напоминает, чтобы употребление алкоголя в новогодние праздники не привело к тяжелым последствиям, нужно знать простые правила: отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам и соблюдать меру во время застолья.

Рекомендуемая порция любого крепкого алкоголя составляет 30 граммов, более легких напитков – 150-300 граммов. Чтобы не страдать от симптомов похмелья наутро, мужчинам рекомендуется употреблять не более 3 порций, женщинам – не более 2 порций спиртного.  Употребление алкоголя должно сопровождаться достаточным, но не излишним количеством пищи. Лучше есть меньше жирного, острого, а больше фруктов, овощей, нежирного мяса.

— Если новогодний праздник затянулся и имеется тяжелая алкогольная интоксикация, необходимо обращаться за медицинской помощью по месту жительства. Помощь оказывается бесплатно. По любым вопросам, связанным с оказанием наркологической помощи, можно обращаться на телефон «горячей линии» Коми республиканского наркологического диспансера – 8 (8212) 30-48-07 (доб.301). Позвонить можно и в отделение неотложной наркологической помощи – 21-11-99, – советует главный врач наркологического диспансера Юлия Пасынкова.

А во избежание переохлаждения и обморожения врачи советуют не находиться долго на улице в морозную погоду. Одеваться нужно тепло и многослойно, а также стараться время от времени заходить в теплое помещение и отогреваться.  Не нужно растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожу, не следует опускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. 

Также в новогодние праздники надо быть предельно осторожными в обращении с фейерверками, петардами и салютными установками.  При сильных ожогах – вызвать «скорую». До приезда бригады наложить стерильную повязку на поверхность ожога. Сверху на повязку положить лед. Но нельзя лечиться народными средствами в виде масел. 

Не игнорируйте тревожные симптомы!

Если для молодых и здоровых не спать всю ночь безопасно, то для пожилых людей, людей с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца это может быть довольно тревожным моментом.

Особенно врачи не рекомендует пожилым и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, употреблять алкоголь, потому что придется отказываться от назначенных лекарственных препаратов, так как совмещать их нельзя. Именно поэтому в первые посленовогодние дни существенно увеличивается количество инсультов, инфарктов, приступов стенокардии, гипертонических кризов. 

— В праздники никто не любит болеть. И если появляются какие-то тревожные симптомы в самочувствии, то многие стараются перетерпеть до рабочих дней и не спешат к врачу. Убедительная просьба: если у вас или ваших близких появились признаки инфаркта, инсульта – не занимайтесь самолечением, вызывайте скорую помощь. Чем раньше оказана помощь, тем меньше риск осложнений, – призывает главный врач Клинического кардиологического диспансера Александр Кузнецов.

Нелишним будет напомнить, что в новогоднюю ночь рекомендуется воздержаться от массовых мероприятий, лучше встретить праздник в кругу самых близких. Это оградит вас и ваших родных от рисков заражения респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной. Использование защитных масок и соблюдение всех этих простых рекомендаций помогут сохранить здоровье и праздничное настроение на все дни новогоднего отдыха.

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Алкоголь Новый год

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