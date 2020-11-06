Сыктывкар в деталях: легендарная школа, которую назвали в честь партизан

Школа №12 - одна из самых знаковых для истории столицы Коми. В рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам об этом учреждении.

В 1936 года закончилось строительство основного здания школы номер №12. Она была двухэтажной и имела девять классных комнат. С первых дней она работала как двухсменная, семилетняя.

В 1937 году учреждению присвоили статус национальной школы-семилетки. В 1939 году ее реорганизовали в среднюю. Самый первый выпуск с документом о среднем образовании состоялся в 1942 году, когда уже вовсю шла война. По решению Совета Народных Комиссаров СССР с 1 октября 1943 года школа была реорганизована в мужскую среднюю школу.

После войны, 28 апреля 1947 года, постановлением Совета Министров Коми АССР школе было присвоено имя Олега Кошевого, комиссара подпольной молодежной организации «Молодая гвардия», посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.



В годы Великой Отечественной войны комсомолец Олег Кошевой участвовал в создании подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне, действовавшей под руководством подпольной партизанской организации, являясь комиссаром и членом её штаба. Был организатором и руководителем многих диверсий против немецко-фашистских оккупантов.

В 1955 году школа была реорганизована в среднюю с совместным обучением мальчиков и девочек, а с 1961 года в ней стали заниматься только учащиеся 9, 10, 11 классов. В 1965 году к зданию возвели дополнительную пристроенную часть вдоль улицы Куратова. После этого в школе стали вмещаться не только многочисленные учебные кабинеты, но и два физкультурных зала, стрелковый тир, плавательный бассейн, актовый зал, столовая и школьный музей.

Каждый год 31 января в школе проходит День памяти Олега Кошевого и героев-молодогвардейцев. Традиционным стал в школе и праздник «За честь школы», посвященный памяти бывшего директора Б.И. Захарова.

В 1966 году школа выпустила наибольшое количество учеников - 465 человек. Отдельной гордостью школа считает свой творческий коллектив - хор под руководством Рочева С.М. и Шарыгина Ю.А.

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