Сыктывкарские десантники начали отмечать день ВДВ под проливным дождем (фото)

Сегодня по всей России отмечается день ВДВ. Как справляют его сыктывкарские десантники? Журналист портала PG11.ru побывал на начале празднования.

Ежегодно десантники собираются возле памятника «неизвестному солдату» и возлагают цветы в память о погибших. Этот год не стал исключением и даже коронавирус не помешал солдатам отдать дань уважения.

Владимир Уйба также вышел поздравить десантников и почтить память погибших.

После возложения цветов десантники отправились в поселок Корткерос, чтобы продолжать празднования. Как отмечал председатель союза ветеранов Афганистана Коми, день ВДВ пройдет скромно и без официальных мероприятий.

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