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«Самое главное - это цвет»: сыктывкарский продавец рассказал, как выбрать самый вкусный арбуз

«Самое главное - это цвет»: сыктывкарский продавец рассказал, как выбрать самый вкусный арбуз

30 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото PG11.ru/ Камран Етимов
Простые секреты от мастера своего дела

В Сыктывкаре сейчас разгар сезона, в котором можно купить самые вкусные арбузы. Но как сделать правильный выбор? Портал PG11.ru узнал это у местного эксперта.

Камран Етимов владеет своей фруктовой лавкой. На самом видном месте в ней лежат сочные большие арбузы. Мужчина рассказал, что большинство людей выбирают арбуз неправильно:

На самом деле, выбрать качественный арбуз очень легко. Это бред, когда люди стучат по арбузу, слушают его. Самое главное - это цвет. Хороший, созревший арбуз должен быть слегка темноватым, - заметил продавец.

Мужчина заметил, что еще один важный фактор - это вес арбуза. По его словам, он должен быть тяжеловатым. Это значит, что внутри него много сока. Камран Етимов отметил, что самые вкусные арбузы везут из Астрахани и Дагестана.

Перед тем как вы соберетесь нарезать арбуз, следует разрезать его попалам. Так вы сохраните все соки внутри. После этого его будет удобно делить на кусочки, - заявил Камран Етимов.

Мужчина заявил, что в его лавке арбузы стоят 32 рубля за килограмм, то есть в среднем 100 рублей за целый. По его словам, это отличная цена для Сыктывкара.

Роспотребнадзор также выпустил свои рекоммендации по выбору арбуза. В управлении службы отметили, что отравление этими ягодами случается довольно часто, поэтому следует выбирать их аккуратно. Роспотребнадзор рекомендует:

  • не приобретать арбузы и дыни в неустановленных местах торговли – на газонах, обочинах дорог, в арках зданий.
  • не покупать надрезанные арбузы и дыни, не приобретать их дольками
  • перед употреблением арбузы тщательно вымыть проточной водой
  • разрезанный арбуз или дыню необходимо есть сразу или хранить в холодильнике не более суток
  • исключить контакт арбуза, дыни с сырыми, не подвергшимися термической обработке продуктами

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