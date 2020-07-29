Высокая конкуренция и тотальный контроль: как будут проходить выборы в Госсовет Коми

13 сентября пройдут выборы в Государственный Совет Республики Коми. К чему следует готовиться сыктывкарцам? Портал PG11.ru выяснил особенности, которые будут на этих выборах.

Госсовет Коми - законодательный орган власти, который коренным образом влияет на жизнь республики. Он состоит из 30 членов:

- 15 выдвиженцев от областей республики

- 15 выдвиженцев от партий.

Выборы в Госсовет будут проходить с 11 до 13 сентября. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Председатель избиркома Дмитрий Митюшев рассказал, какие меры будут приниматься, чтобы обеспечить безопасность жителей на избирательных участках.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию показало нам проблемные места, и мы постарились их улучшить. С 11 по 13 сентября также будут соблюдаться все предосторожности: термометры, маски, одноразовые ручки и перчатки, - отметил Дмитрий Митюшев.

Председатель предполагает, что на этих выборах будет высокая конкуренция. Он предвидит проблему, которая может возникнуть с наблюдателями:

Партии будут назначать своих наблюдателей, что может вызвать некоторые проблемы. Они даже могут не влезть в помещение для голосования. Плюс, иногда те, кого назначают, не знают границ своих полномочий и мешают проведению необходимых мероприятий, - заявляет председатель избиркома.

На всероссийском голосовании использовалось нововведение - комплексы обработки избирательных бюллетеней. Дмитрий Митюшев отметил, что такие машины будут присутствовать только в Сыктывкаре.

У нас КОИБов на всю республику всего 62, поэтому они будут представлены только в столице. В остальных областях будут считать все вручную. Подсчет голосов - трудоемкий процесс и эти комплексы должны его облегчить. Однако некоторые избирательные комиссии отмечали, что считать голоса таким образом очень сложно - приходится загружать бюллетени туда вручную. Поэтому, возможно, было проще все посчитать вручную, - отметил Дмитрий Митюшев.

По итогам голосования в каждой области Коми будет выбрано по одному представителю. Остальные 15 мест будут разделены между выдвиженцев от партий. Для того, чтобы партия получила хотя бы один мандат, им нужно получить не меньше 5% от общего числа голосов.

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