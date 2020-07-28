В кафе запретили курить кальяны: что это значит и что будут делать владельцы заведений

Госдума приняла закон, согласно которому теперь нельзя курить кальяны в заведениях общественного питания. Как это скажется на бизнесе владельцев таких заведений? Портал PG11.ru спросил собственников кальянных об этом.

О чем говорится в законе?

Согласно новому закону, вейпы, снюсы и кальяны приравнены к обычным сигаретам. Теперь их нельзя курить в:

школах, вузах

больницах, поликлиниках, санаториях

зданиях органов государственной власти, муниципалитетах, помещениях социальных служб

лифтах и подъездах

самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станции метро

на спортивных и культурных объектах

рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях

на детских площадках и пляжах

а также поездах дальнего следования

судах дальнего плавания

гостиницах,

кафе и ресторанах

рынках и других торговых объектах

Как к этому отнеслись сыктывкарцы?

Мы спросили у сыктывкарцев, как они относятся к этому закону:

Большинство высказали одобрение запрету на курение кальянов в ресторанах и кафе. Однако, как оказалось, не все сыктывкарцы так однозначно относятся к этому закону.

Полина Яковлева, предприниматель

vk.com/ Полина Яковлева

Считаю отсутствие кальянов и электронных курительных приборов в общественных заведениях хорошей идеей. В основном сильно мешает запах. Также кальяны есть в некоторых дневных заведениях, а там могут быть люди с детьми. А в ночных заведениях они вовсе небезопасны: часто наблюдала картину, как гости заведениях роняли кальяны, создавая опасные ситуации для здоровья окружающих и портили имущество заведения.

Полина Ряднова, преподаватель

vk.com/ Полина Ряднова

Меня никогда особо не интересовали кальяны, так что мне все равно, присутствуют они в заведении или нет. Больше всего обидно за ребят, которые работают в кальянных. Это же огромный убыток для их бизнеса. Так что я неоднозначно отношусь к этому закону.

Что думают об этом владельцы кальянных?

Запрет на курение в заведениях сильно ударит по бизнесу многих сыктывкарцев, ведь в городе не менее десятка заведений, у которых кальяны - основной источник дохода. Мы спросили у их владельцев, что они думают о этом законе.

Павел Пономарев, владелец кальянной

vk.com/ Павел Пономарев

Я против этого закона. Душат как могут. Самое грустное, что очень много людей останутся без работы. Пока что планов на переделку заведения нет, все зависит от того, какие запреты будут введены. Оттуда и оттолкнемся. Если создадут специальный ОКВЭД для кальянных, то я уйду из общепита и буду заниматься только ими.

Александр Савченков, владелец кальянной

vk.com/ Александр Савченков

Я полностью согласен с тем, что в ресторанах и кафе курение кальянов и вейпов необходимо запретить. Допустим, я не курю, не парю, вообще не люблю дым и все что с ним связано. Я прихожу в ресторан, а для меня это приятная музыка, официанты, которые мило встречают меня у парадных, разнообразные блюда. Всю эту картину портит посетитель, который дымит, парит. Я же не давал добро, чтобы вдыхать его дым, - отмечает владелец кальянной.

Однако Александр Савченков также отмечает, что недопустимо запрещать кальяны в заведениях, которые на этом специализируются.

Совсем другое дело, когда я намеренно иду в заведение, в котором курят, парят, дымят. Я автоматические даю добро, когда перешагиваю порог такого заведения и погружаюсь в ароматы этих облаков. И тут возникает вопрос, если все согласны, что при них будут курить кальян, то есть ли в этом проблема? Если ты идешь в курилку, доставай сигару и спички, и начинай курить. Разве не за этим мы туда ходим? - заявляет молодой человек.

Владелец кальянной отмечает, что не видит причин не подавать еду и напитки в таких заведениях, ведь люди совсем не против этого. Молодой человек отмечает, что в России только половина людей, которая защищает интересы некурящих. Однако, как заявляет Александр Савченков, курильщики - такие же равноправные члены общества и имеют свои права.

Нам ничего не остается, кроме как слепо идти по буквам закона и продолжать бороться за свои права, - заявляет Александр Савченков.

Павел Безносиков, владелец кальянной

vk.com/ Павел Безносиков

Закон очень сырой и трудно говорить сейчас о чем-то конкретном. Пока что вокруг есть очень много информации, но ничего непонятно. Поэтому ждем какой-нибудь конкретики в отношении работы заведений, - заявляет Павел Безносиков.

Так ли вреден кальян на самом деле?

Главный врач республиканского наркологического диспансера Юлия Пасынкова утверждает, что курение кальяна может привести к зависимости как от никотина, так и от других психоактивных веществ.

Зависимость имеет массу негативных последствий для организма человека, вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких, приводит к психическим нарушениям вплоть до слабоумия, - отмечает главврач.

Также Юлия Пасынкова замечает, что кальяны более опасны для организма человека, чем сигареты, так как в потоке кальянного дыма много токсичных и вредных химических веществ, канцерогенов.

Во время курения кальяна выделяется огромное количество окиси углерода. В практике встречались даже случаи отравления угарным газом при курении кальяна, - заключает нарколог.

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