В Коми открывают автошколы и летние веранды при кафе

Часть районов Коми переходит на второй этап снятия режима самоизоляции. Об этом в своем ежедневном видеообращении рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.

По словам руководителя региона, возвращаться к «нулевому» этапу ни в коем случае нельзя.:

- Напомню еще раз, сегодня мы реализуем первый этап снятия ограничений. И еще до поездки в Воркуту я переговорил с руководителем федерального Роспотребнадзора Анной Поповой. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Я объяснил, что территория республики огромная, это не одно европейское государство. Воркута и Усинск все-таки локализованы, мы там контролируем ситуацию. Остальные города достаточно устойчиво дают снижение заболеваемости уже три недели. Мы, я имею ввиду в том числе и бизнес, экономически сегодня не должны страдать от того, что в Усинске и Воркуте идет подъем заболеваемости, - объяснил Владимир Уйба.

Врио главы Коми также отметил, что аргументированно объяснил ситуацию, где, не смотря на резкий подъем количества пациентов, он предлагает начать вводить элементы второго этапа:

- Меня услышали, было принято решение, сделать шаг навстречу и ввести элементы второго этапа с 17 июня,- подчеркнул руководитель региона.

Так, с 17 числа на территории Коми, кроме Воркуты и Усинска, открываются летние веранды при кафе, сельскохозяйственные ярмарки, начинается учеба на водительские права. Также начинают работать библиотеки, но в них социальная дистанция установлена на 4 квадратных метра. Также на местах должны соблюдаться строжайшие меры санитарии, для чего разработан блок требований. Это и дистанция между посетителями, и наполняемость площадок не более чем на 50%, и обработка посуды, а также требования к официантам.

- Но считаю, что большой шаг сделан, учитывая, что мы действуем на обострение ситуации, ведь сегодня мы работаем с двумя вспышками, но открываем общепит. Остальные ограничения продолжают действовать. В следующий раз к вопросу о снятии ограничений вернемся 30 июня, - сказал Владимир Уйба.

Напомним, на 17 июня в Коми лабораторно подтверждено 2491 (+54) случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 53 человека. Новых летальных случаев нет.

Полный текст документа о снятии ограничений читайте ПО ССЫЛКЕ.

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