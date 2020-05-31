Стало известно, когда санатории Крыма откроются для жителей Коми

Жители Коми смогут начать заселяться в гостиницы и санатории Крыма не раньше 1 июля. Сделать это раньше не позволит план возобновления работы туробъектов полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров республики.

Многим жителям Коми уже не терпится выйти в отпуска и отправиться на юг - например, в Крым. Но сколько придется ждать до полного восстановления работы санаториев и гостиниц, чтобы не ехать «дикарем»? На этот вопрос ответили в правительстве республики.

Как объясняют в Минкурортов Крыма, есть конкретный план по запуску замороженной из-за пандемии коронавируса системы здравниц. Реализовывать его будут в три этапа. Первый при условии стабильного улучшения эпидобстановки стартует через две недели - 15 июня. В этот день смогут возобновить свою деятельность только те предприятия размещения, у которых есть лицензии, позволяющие оказывать услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Пройдя проверку со стороны межведомственной комиссии, они начнут принимать постояльцев. Но не всех, а только крымчан.

Второй этап при благоприятном стечении обстоятельств стартует 1 июля. И вот с его запуском двери санаториев и пансионатов, имеющих лицензии и прошедших проверку, будут открыты уже для всех, в том числе и для жителей Коми. Тем не менее, как в прошлом году все равно не будет: по прибытии придется первым делом зарегистрироваться в специальной базе, созданной для мониторинга загрузки средств размещения.

Предприятия, не имеющие лицензий, а также развлекательный сектор заработают только на третьем этапе. Дата перехода к нему пока, увы, неизвестна.

- Параллельно по поручению главы республики разрабатываются программы отдыха за счет бюджетных средств некоторых категорий граждан, определяются условия и периоды организованного детского отдыха, - рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Мы прекрасно понимаем, что санаторно-курортный и в целом туристический комплекс Крыма ждет скорейшего начала работы, но сейчас действовать нужно осторожно, поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, сейчас все лица, не имеющие недвижимости в Крыму, по прибытии на полуостров обязаны в течение двух недель находиться в обсерваторе. Оплачивается пребывание в нем из кармана самого туриста.

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