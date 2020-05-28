В Коми приступили к снятию ограничений по самоизоляции

В Коми с 00:00 часов 29 мая заработает первый этап снятия ограничений режима повышенной готовности.

Такое решение принято на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание провёл сегодня, 28 мая, исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, эпидситуация в республике соответствует всем основным показателям, на основании которых региону даётся право перейти на первый этап снятия ограничений.

На 27 мая величина коэффициента распространения инфекции составила 0,85 [для перехода на первый этап он не должен превышать 1, - прим.]. Показатель заболеваемости – 142 случая на 100 тысяч жителей, темп прироста за сутки – 3,8 %, за неделю – 1,9 %.

По данным Минздрава Коми, свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 составляет 137,6 % от расчётной потребности. Показатель тестирования на 100 тысяч населения – 89,2 при установленном значении не менее 70-ти на 100 тысяч.

Исходя из этого региональное Управление Роспотребнадзора по согласованию с федеральным ведомством внесло предложение руководителю Республики Коми о полноценном переходе к первому этапу снятия ограничений. Это предложение было единогласно поддержано на заседании оперштаба. При этом Владимир Уйба обратил особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех ограничительных мер.

Таким образом с 00:00 часов 29 мая в Коми смогут возобновить работу предприятия и индивидуальные предприниматели сферы услуг – парикмахерские и салоны красоты, мастерские по ремонту одежды, обуви, прачечные и химчистки.

Также смогут открыться магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа. Кроме того, в торговом зале с учётом продавцов одновременно может находиться ограниченное количество людей – из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

Действие всех остальных ограничительных мер, введённых ранее Указом Главы Республики Коми о режиме повышенной готовности, продлено по 17 июня включительно.

Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Также рекомендуется носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте.

Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Коми о режиме повышенной готовности.