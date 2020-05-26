В сыктывкарском приюте для животных рассказали о всплеске отказов от питомцев

Из-за пандемии коронавируса очень многие стали опасаться собственных домашних животных. Люди полагают, что их питомцы могут не только заболеть COVID-19, но и передать инфекцию своим хозяевам, хотя пока не зафиксировано ни одного подобного случая. Портал PG11.ru выяснил, как проблема страха перед домашними животными коснулась сыктывкарского приюта для брошенных питомцев.

Волонтер одного из сыктывкарских приютов Светлана Исакова рассказала, что коронавирус стал очередной причиной для отказа от домашних животных:

- Люди услышали новость о том, что якобы домашние животные могут быть переносчиками инфекции, но не стали разбираться в правдивости слухов. Они просто приняли решение срочно выставить питомца за дверь, тем самым оправдав себя, ведь он «опасен для их жизни».

Девушка убеждена, что от коронавируса пострадало гораздо больше животных, чем людей. Светлана рассказала, что даже случаи жестокого отношения к животным умножились.

- Недавно в Сыктывкаре неизвестные люди начали стрельбу по собакам в микрорайоне Орбита. А в общежитии, которое расположено по улице Морозова, волонтеры нашли котенка с разбитой головой. Также мы отмечаем, что люди из-за своего страха или просто безразличия проходят мимо животных, которым жизненно необходима срочная ветеринарная помощь. На наших руках за одну неделю умерли три кошки. Причиной стало упущенное время. Когда волонтеры приюта обнаружили этих пострадавших от рук человека животных, помочь им ветеринары уже не могли, к сожалению. Время - один из самых важных факторов, который влияет на возможность спасти жизнь. Сейчас на лечении приюта находится раненый кот, который всю ночь пролежал на холодном полу в деревянном доме, а люди просто перешагивали через него и никто не отвез его в ветклинику. К сожалению, у кота травма позвоночника, и он не может пока встать на все четыре лапки, но мы надеемся на лучшее.

Несмотря на все это, волонтер отмечает, что адекватных и критично мыслящих людей все же больше:

- Из приюта люди забирают животных: и до коронавируса, и сейчас. Хорошо, что понимающих людей больше, чем других. Один раз потенциальный хозяин спросил у нас, правда ли, что животное может передать коронавирус или это фейковая новость. Мы дали пояснения. В итоге котика он забрал и очень этим доволен.

К сожалению, отказы от домашних животных из-за страха заболеть коронавирусом - не главная проблема. Светлана рассказала о том, что в муниципальных районах республики, а также в городских районах, где частный сектор и дачи, очень плачевная ситуация с бесконтрольно самовыгульными животными.

- Складывается ощущение, что хозяев в принципе не заботит судьба четвероногих, в том числе - их здоровье. Тут речь идет о повальном самовыгуле, в том числе нестерильных животных. И блохи с клещами - это еще не самое страшное, чем может заболеть питомец. Не останавливает таких владельцев появление никому ненужного потомства и прямая угроза жизни самовыгульного животного, ведь в случае самовыгула каждый день может стать последним для четвероногого.

Также Светлана рассказала о том, что сейчас в приюте изменился режим работы, но взять себе питомца в семью все-таки можно:

- Изменения в работе приюта есть. Разумеется, мы соблюдаем все законодательные и санэпидемиологические требования. У волонтеров есть пропуска на деятельность. Все они работают в масках, перчатках, используя дезсредства. Помещения приюта проветриваются, обрабатываются по графику бактерицидными лампами и антисептиками. В период самоизоляции сокращен и режим работы приюта для посещений людьми: сейчас приют могут посетить только те, кто хочет забрать животное в семью.

Сейчас одна из главных задач приюта - расширить круг волонтеров:

- Волонтерские вакансии у нас открыты всегда. Каждый день от населения приходят сообщения о животных, найденных в подъездах/подвалах/дачах. Мы всех взять не можем, ведь нас, волонтеров, всего 10 человек на 150 кошек. И таким немногочисленным коллективом мы обеспечиваем каждодневный уход за всеми подопечными. А это - общение и кормление животных, наведение чистоты и порядка в приюте, лечение пострадавших, ведение социальных сетей, поиск новых владельцев животным. И это далеко не весь круг дел, которые мы делаем каждый день, на это уходит очень много сил и времени.

Волонтеры и руководители приюта мечтают о том, что когда-нибудь кто-нибудь создаст государственную структуру, которая занималась бы вопросами защиты животных:

- Все всегда зависит от людей. Исключительно. Обсуждаемая проблема не создана самими животными. Она создана людьми. Соответственно, раз причина - люди, то и решение проблемы лежит в них. Я бы, например, создала в республике официальную государственную структуру, которая в полном смысле слова занималась бы решением данной проблемы. Например, государственный центр, который был бы консультационным и обучающим для населения, сотрудники которого бы занимались контролем за исполнением законодательства в области обращения с животными, помогали бы населению в реализации их инициатив и проектов по этой тематике. То есть центр, который бы выполнял функции, возложенные сегодня на Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка, Министерство внутренних дел региона. Во взаимодействии с ними, разумеется.

Светлана надеется, что люди начнут с пониманием относиться к зооволонтерам и более ответственно - к своим питомцам.

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