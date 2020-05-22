Сыктывкарец снимал видео в образе женщины и стал звездой Instagram

Все чаще и чаще сыктывкарцы начинают добиваться успеха на популярных медиа-площадках. Например, уроженец Коми снимает ролики на популярных медиа-площадках и зарабатывает творчеством на жизнь. Об этом он рассказал порталу PG11.ru.

Станислав Круглицкий

Станислав Круглицкий был всегда творческим человеком. Он хотел заниматься и развиваться в сфере видео. Свой первый ролик сыктывкарец записал в 2014 году, и с этого начался его творческий путь.

Как-то летом 2014 года мы с братом были у бабушки и помогали ей с огородом. Я попросил нашу родственницу снять, как мы «пашем». Когда мы возвращались с дачи, я сидел на заднем сидении автомобиля и монтировал это видео. Получился короткий 10-секундный ролик. Я решил выложить его в Instagram, - рассказывает Станислав.

Станислав получил положительные отзывы об этом ролике. Он решил и дальше снимать видео и развиваться в юмористическом формате.

Мой блог «выстрелил» в феврале 2020 года. В начале месяца у меня было всего 14 тысяч подписчиков в Instagram. Я решил завести Tik Tok и выкладывать туда старые ролики. Неожиданно они стали набирать популярность. Скорее всего, это из-за функции «пародия»: человек может использовать звуковую дорожку из твоего ролика и снять поверх этого свое видео. Такие пародии с образом моей героини, Сантаны, начали делать даже звезды, - отмечает Станислав.

Стас Круглицкий

Самым популярным образом блогера считается Сантана - девушка в черном парике, в котором Станислав обыгрывает обыкновенные жизненные моменты. Каждый ролик в таком формате приносит ему 20-30 тысяч подписчиков.

Сантана - это случайность. Я был на свадьбе и увидел, что подруги невесты ходили в одинаковой черной одежде и париках. Одна из девушек уехала домой, но забыла свой парик. Я случайно наступил на него. Я решил надеть его и записать в таком образе пару роликов в Instagram. Моим подписчикам такой образ понравился. Я решил продолжать работать в этом формате, - поделился блогер.

Видео: @stasprostoklass/ Instagram Станислава Круглицкого

Станислав Круглицкий

Станислав отмечает, что с критикой свой адрес не встречался.

К моему большому удивлению, у меня нет хейтеров. Почти всем нравится то, что я делаю. Я всегда делаю контент по-доброму. В образе Сантаны я не высмеиваю девочек, не выставляю их тупицами. Наоборот, они узнают себя, - рассказывает мужчина.

Блог Станислава - не его основная занятость. Он работает в Москве на YouTube канале «О новостройках». Там он вместе со своими коллегами рассказывает про недвижимость, новостройки и строительство. Однако с ростом популярности блог в Instagram также начал приносить значительных доход.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»