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Режим самоизоляции в Коми снова продлили

Режим самоизоляции в Коми снова продлили

21 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Количество зараженных может пойти на спад с 23 мая

В Коми в очередной раз продлили меры самоизоляции – такое решение принял оперативный штаб по нераспространению коронавируса. На этот раз крайней датой стало 30 мая, о чем рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

- Сегодня мы проанализировали ситуацию в очагах распространения коронавируса. Вахтовые бригады портят нам общую картину. Несмотря на то, что у нас снизилось количество зараженных, для послабления мер нужно держать коэффициент не более единицы неделю, сейчас он 1,7. Ежедневный прирост, который давали вахтовики, не дает нам вводить послабления, - рассказал руководитель региона.

Продление режима самоизоляции действует до 30 мая включительно с небольшими послаблениями, которые были введены с 15 мая, напомнил руководитель региона. Речь идет о занятиях физкультурой и прогулках на свежем воздухе не более, чем по два человека в средствах защиты, а также посещения бань без парных и саун. Люди в возрасте старше 65 лет должны оставаться дома. У пожилых работающих пенсионеров продолжает сохраняться оплата больничных листов по 29 мая включительно.

- Мы рассчитываем, что с 23 мая количество зараженных начнет снижаться, и в таком случае 30 мая мы выйдет на первый этап снятия ограничений, - заявил Владимир Уйба.

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Глава Коми Коронавирус

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