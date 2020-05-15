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Как похудеть после самоизоляции: советы тренеров из Сыктывкара

Как похудеть после самоизоляции: советы тренеров из Сыктывкара

15 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Ольги Савинской-Коюшевой / Как похудеть после самоизоляции: советы тренеров из Сыктывкара
Профессионалы уверены, что начать нужно с питания

Режим самоизоляции в Коми длится уже почти два месяца. Люди вынуждены оставаться дома, чтобы уберечь себя и близких от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Портал PG11.ru провел опрос в своем официальном сообществе, чтобы выяснить, пополнели ли сыктывкарцы на самоизоляции.

Многие люди жалуются в социальных сетях на то, что довольно сильно располнели за время самоизоляции. Кто-то связывает это с неправильным питанием, кто-то - с отсутствием привычной физической нагрузки.

 

Согласно опросу, 424 сыктывкарца остались в прежнем весе, а 406 человек располнело. Некоторые отмечают в комментариях к опросу, что удалось даже похудеть, а кто-то хвастается способностью есть и не толстеть.

Κонстантин Αксенов

- Я сбросил 10 килограммов за месяц.

Кристиночка Карманова

- Жру и не толстею.

Портал PG11.ru попытался выяснить у специалистов, что же делать, если за время вынужденной самоизоляции на боках и животе все-таки осели несожженные калории. Так, персональный тренер Наталья Петровнина выделила для сыктывкарцев три шага на пути к похудению:

Наталья Петровнина

- Режим самоизоляции внес свои коррективы в образ жизни. Мы стали менее подвижны, нам запретили выходить из дома, дневная активность упала. Для восстановления докарантинной формы нам понадобится привести в порядок три основных фактора:

  • Нужно восстановить или увеличить дневную активность.Что это значит? Начинайте больше и дальше двигаться. Пройдитесь до работы пешком, возьмите корзинку в супермаркете вместо тележки, играйте в подвижные игры с детьми, гуляйте с собакой, не пользуйтесь лифтом, поработайте на даче.
  • Не стоит сразу после примерки летних шорт садиться на жесткую диету! Это будет мешать восстановлению организма. Режим питания налаживать следует постепенно. Избавьтесь от высококалорийной, насыщенной трансжирами и чрезмерно сладкой пищи. Вы непременно заметите изменения на вашей талии!
  • Подключаем тренировки. Фитнес, велосипед, бег - что вам больше по душе! Если вы не занимались длительное время, не стоит начинать с высокоинтенсивных тренировок. Запишитесь в группу для начинающих. Тут главное - заниматься дозированно. Во время занятий следите за самочувствием!

А персональный тренер и лицензированный инструктор Zumbafitness и Strongbyzumba Ольга Савинская-Коюшева рассказала о том, как правильно распланировать свое питание:

Ольга Савинская-Коюшева

- Откажитесь от жидких калорий, от магазинных соков, сладкой газировки. Замените их минеральной водой. Откажитесь от простых углеводов, перестанете наедаться в течение дня и на ночь мучным и сладостями. Ешьте больше сложных углеводов - каши, овощи, зелень. Списки продуктов, которы содержат сложные углеводы, легко найти в интернете. Это наша энергия на весь день! Забудьте о моно- и прочих экстремальных диетах - они работают, но результат печален. При занятиях спортом рекомендуется принимать 1,5-2 грамма белка на килограмм веса тела женщинам и 2-2,5 грамма белка на килограмм веса тела мужчинам, можно и больше. Жира следует потреблять 0,7-1 грамм на килограмм веса тела, желательно не превышать эту норму. Что касается углеводов, то обычно достаточно 3-4 грамм на килограмм веса тела. Если спортом не занимаетесь, то белка можно потреблять на 0,5 гграмма на килограмм веса тела меньше. 

Ольга советует не забывать и про тренировки:

- Обязательно включите кардио и силовые тренировки. Занимайтесь 1-2 раза в неделю кардио-тренировками, 3-4 раза в неделю силовыми тренировками. Соблюдайте дефицит калорий. Если вас беспокоит отдельная проблемная зона, то сделайте больший упор на нее. И помните: любая привычка, хорошая или плохая, вырабатывается в течение трех недель и более. В среднем это 21-35 дней. Если смогли выработать плохую привычку, значит, сможете выработать и хорошую! Все в ваших руках! Всем спорта!

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А вы пополнели за последние два месяца? Делитесь в комментариях!

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