Как похудеть после самоизоляции: советы тренеров из Сыктывкара

Режим самоизоляции в Коми длится уже почти два месяца. Люди вынуждены оставаться дома, чтобы уберечь себя и близких от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Портал PG11.ru провел опрос в своем официальном сообществе, чтобы выяснить, пополнели ли сыктывкарцы на самоизоляции.

Многие люди жалуются в социальных сетях на то, что довольно сильно располнели за время самоизоляции. Кто-то связывает это с неправильным питанием, кто-то - с отсутствием привычной физической нагрузки.

Согласно опросу, 424 сыктывкарца остались в прежнем весе, а 406 человек располнело. Некоторые отмечают в комментариях к опросу, что удалось даже похудеть, а кто-то хвастается способностью есть и не толстеть.

Κонстантин Αксенов

- Я сбросил 10 килограммов за месяц.

Кристиночка Карманова

- Жру и не толстею.

Портал PG11.ru попытался выяснить у специалистов, что же делать, если за время вынужденной самоизоляции на боках и животе все-таки осели несожженные калории. Так, персональный тренер Наталья Петровнина выделила для сыктывкарцев три шага на пути к похудению:

Наталья Петровнина

- Режим самоизоляции внес свои коррективы в образ жизни. Мы стали менее подвижны, нам запретили выходить из дома, дневная активность упала. Для восстановления докарантинной формы нам понадобится привести в порядок три основных фактора: Нужно восстановить или увеличить дневную активность.Что это значит? Начинайте больше и дальше двигаться. Пройдитесь до работы пешком, возьмите корзинку в супермаркете вместо тележки, играйте в подвижные игры с детьми, гуляйте с собакой, не пользуйтесь лифтом, поработайте на даче.

Не стоит сразу после примерки летних шорт садиться на жесткую диету! Это будет мешать восстановлению организма. Режим питания налаживать следует постепенно. Избавьтесь от высококалорийной, насыщенной трансжирами и чрезмерно сладкой пищи. Вы непременно заметите изменения на вашей талии!

Подключаем тренировки. Фитнес, велосипед, бег - что вам больше по душе! Если вы не занимались длительное время, не стоит начинать с высокоинтенсивных тренировок. Запишитесь в группу для начинающих. Тут главное - заниматься дозированно. Во время занятий следите за самочувствием!

А персональный тренер и лицензированный инструктор Zumbafitness и Strongbyzumba Ольга Савинская-Коюшева рассказала о том, как правильно распланировать свое питание:

Ольга Савинская-Коюшева

- Откажитесь от жидких калорий, от магазинных соков, сладкой газировки. Замените их минеральной водой. Откажитесь от простых углеводов, перестанете наедаться в течение дня и на ночь мучным и сладостями. Ешьте больше сложных углеводов - каши, овощи, зелень. Списки продуктов, которы содержат сложные углеводы, легко найти в интернете. Это наша энергия на весь день! Забудьте о моно- и прочих экстремальных диетах - они работают, но результат печален. При занятиях спортом рекомендуется принимать 1,5-2 грамма белка на килограмм веса тела женщинам и 2-2,5 грамма белка на килограмм веса тела мужчинам, можно и больше. Жира следует потреблять 0,7-1 грамм на килограмм веса тела, желательно не превышать эту норму. Что касается углеводов, то обычно достаточно 3-4 грамм на килограмм веса тела. Если спортом не занимаетесь, то белка можно потреблять на 0,5 гграмма на килограмм веса тела меньше.

Ольга советует не забывать и про тренировки:

- Обязательно включите кардио и силовые тренировки. Занимайтесь 1-2 раза в неделю кардио-тренировками, 3-4 раза в неделю силовыми тренировками. Соблюдайте дефицит калорий. Если вас беспокоит отдельная проблемная зона, то сделайте больший упор на нее. И помните: любая привычка, хорошая или плохая, вырабатывается в течение трех недель и более. В среднем это 21-35 дней. Если смогли выработать плохую привычку, значит, сможете выработать и хорошую! Все в ваших руках! Всем спорта!

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А вы пополнели за последние два месяца? Делитесь в комментариях!