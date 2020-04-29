Врачи нашли различия в характере течения COVID-19 у мужчин и женщин

Китайские эксперты выяснили, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию иначе, нежели женщины. Количество заражений одинаково, но сильная половина человечества гибнет вдвое чаще, пишет ТАСС.

- Еще в начале января мы заметили, что число мужчин, погибших от COVID-19, было несколько выше, чем женщин. Это заставило нас задуматься о том, с чем это связано – с повышенной вероятностью заражения SARS-CoV-2 или гибели от него. Никто раньше не проводил подобных исследований, поэтому мы взялись это сделать", – прокомментировал один из авторов работы, врач из пекинской больницы Тунжэнь Цзинькуй Ян.

Доктор Ян подробно изучил статистику, которую получили при лечении пациентов в Китае. Как оказалось, шансы заражения у мужчин и женщин примерно равны. Но вероятность гибели от коронавирусной инфекции и ее осложнений была абсолютно разной. Так, доля мужчин среди жертв коронавируса составляла 70%, что было так же характерно и для числа пациентов, которые попали в реанимацию и нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких.

Как отмечает ТАСС, аналогичная картина наблюдалась и среди жителей Китая, которые перенесли атипичную пневмонию в 2003 году. Как предполагают ученые, это связано с тем, что ее возбудитель тоже использует для проникновения в клетки легких и других тканей тела человека рецепторы ACE2. Подобные различия в характере развития COVID-19, как считают ученые, нужно учитывать как при прогнозировании дальнейшей эволюции эпидемии, так и при выборе методик лечения пациентов, которые уже заразились SARS-CoV-2.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в регионе лабораторно подтверждено 611 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены шесть случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 59 пациента выздоровели.

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