Премьер-министр России выступил против закрытия регионов

Михаил Мишустин раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть границы регионов из-за пандемии. Он считает подобные действия недопустимыми. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ограничения на въезд ввели в нескольких регионах. Напомним, что в Усинске планировали запретить въезд в НАО. А с 3 апреля с Коми решил закрыть границы Пинежский район Архангельской области.

- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны,- заявил господин Мишустин.

Премьер призвал руководителей регионов не путать региональные полномочия с федеральными.

- Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством,- добавил Михаил Мишустин.

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