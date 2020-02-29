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Как распознать в подростке будущего убийцу: мнение психологов из Сыктывкара

Как распознать в подростке будущего убийцу: мнение психологов из Сыктывкара

29 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива www.piqsels.com / Как распознать в подростке будущего убийцу: мнение психологов из Сыктывкара
Людям стоит внимательнее следить за детьми

К сожалению, за последние несколько лет в России произошло немало трагедий с участием подростков. Молодые люди приходили с оружием в учебные заведения и устраивали расправы над сверстниками или знакомыми. Но самое ужасное то, что все трагедии можно было избежать. Психологи из Сыктывкара, как заметить в подростке желание убивать.

На что стоит обратить внимание в поведении таких подростков?

- Обращать внимание нужно на их семейное окружение: на жестокость родителей, оскорбления друг друга в семье или побои. К тому же, если ребенок ничем не занимается, у него нет достижений и чувства успешности, подросток будет добиваться этого другими способами - утверждает Надежда Ясинская.

В свою очередь, психолог Христина Кипрушева подмечает, что подростки чаще всего эмоционально закрыты в этот возрастной период, поэтому вероятность того, что окружающие заметят что-то необычное в их поведении, крайне мала. Дети могут не выходить из своей комнаты, дружить со странными личностями, проявлять агрессию - не потому, что попали в террористические группы, а из-за множества других причин и факторов. Нужно помнить, что бурную реакцию может вызвать отвержение девочки, которая нравится.

К тому же, по мнению Христины, стоит понимать, что подросток, как ему кажется, идет не «убивать», а «менять мир». 

- Мы знаем, что подростки и молодёжь в целом, особенно новое поколение, имеет желание и порыв изменить мир и жизнь вокруг. Именно поэтому под влияние террористов часто попадают «хорошие дети», от которых не могли ожидать таких поступков. Иногда это подростки-интроверты, они попадают в эту ловушку, потому что очень часто видят мир иначе, чем сверстники. Они видят мировые проблемы, но им не с кем это обсудить, - высказывается психолог.

Психологи сошлись в мнении, что родителям необходимо уделять больше внимания детям, а также уважать их увлечения, проявлять интерес к его жизненной позиции:

- Не хватает уважения: учителей к детям и их способностям, родителей - к детям и к себе. Там, где есть атмосфера уважения и доброжелательности - там жизнь в порядке, - считает Надежда Ясинская.

- Необходимо заново познакомиться со своим ребенком. Спрашивать, что ему нравится, что не нравится, какие взгляды он имеет на мировые проблемы: политика, здравоохранение, экология, финансы. Необходимо узнать, как он относится к тем или иным ситуациям, и ни в коем случае не критиковать, не высмеивать его позицию. Нужно принять тот факт, что подросток повзрослел, и не просто разрешить ему быть взрослым, а помочь в этом, - отмечает Христина Кипрушева.

- Хороший эффект, по мнению Христины, может дать вовлечение подростка в воспитание, если в семье есть младшие дети:

Это даёт очень хороший эффект, так скажем, «дружить против кого-то». Если вы будете иметь общие цели, «секреты» с подростком, то это сильно вас сблизит, и он будет вам доверять. Но здесь недопустимо лицемерие, и постановочное общение - подросток уже взрослый, он все это очень хорошо замечает.

Подростку важно понимать, что его жизнь в его руках. И у него всегда есть выбор: где и как жить. Он должен видеть, что его мнение не просто «капля в море», а то, что может перерасти в позицию и изменить его жизнь.

Почему родители зачастую «не знают» своих детей и на что эти дети способны?

- Обычно родители как раз-таки знают своих «детей», но могут не понимать этого нового человека, который появился в их семье. В этом возрасте личность подростка может претерпевать кардинальные изменения. К тому же, дети закрываются и отстраняются от родителей, чтобы почувствовать больше свободы внутри себя. Подросток смотрит на своих родителей, на их непростую жизнь, и понимает, что не хочет жить так же, он не видит смысла в их действиях. Считает, что они застряли в «матрице» и всего боятся, живут не так. Для ребенка это самый наихудший вариант продолжения жизни, поэтому он ищет других людей, другую жизнь, другие возможности, - считает Христина.

По мнению экспертов, избежать трагедий на самом простом уровне могла бы диагностика, наблюдения за личными ситуациями и эмоциями подростков в образовательной среде, а на более высоком уровне - изменения внутри системы образования.

За последние несколько лет произошло немало трагедий в разных городах России. С чем это может быть связано?

- Я думаю, это связано с проблемами общества в целом. Порой актуализируются суицидальные ситуации или употребление наркотических средств, а порой особо остро вспыхивают вопросы связанные с терроризмом, - высказывается Христина Кипрушева.

- Как вариант - учебные заведения перестали быть местом, где ребенок может чувствовать себя успешным и в безопасности от оскорблений, предвзятого отношения и насмешек. Где он может контролировать ситуацию: сделал домашнее задание, похвалили, развивается вперед в знаниях. Сейчас система обучения непредсказуема: «долги», «точки» в электронных дневниках, объем заданий огромный и справиться с ним невозможно. А ощущение бессилия в учебной системе толкает искать успешность и показывать свою силу, стать «лидером» и прославиться, - делает заключение психолог Надежда Ясинская.

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Дети Закон Психология

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