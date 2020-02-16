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Итоги недели в Коми: скандал в СГУ и трещины в зданиях

Итоги недели в Коми: скандал в СГУ и трещины в зданиях

16 февраля 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива PG11.ru / Одной из самых обсуждаемых стала новость про скандал в СГУ
Горожанам будет, что обсудить

На этой неделе в Коми «прогремело» несколько новостей. Одной из самых обсуждаемых, конечно, стала новость о скандале в опорном вузе региона - Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина. Однако это далеко не единственная вещь, которая взволновала жителей Коми. Портал PG11.ru подготовил дайджест самых важных событий недели. 

В Сыктывкаре двух человек госпитализировали в боксах для больных коронавирусом

10 февраля в столице Коми госпитализировали двух человек. Горожан напугало то, что их увезли на реанимобиле, а медики были одеты в защитные костюмы и перемещали больных на специальных носилках с боксами. Оба пациента недавно вернулись из Китая. По информации источника, сейчас на территории Коми нет больных новой коронавирусной инфекцией, но под наблюдением находятся 14 человек, приехавших из Китайской народной республики: два жителя КНР и 12 жителей Республики Коми. 11 из них проживают в Сыктывкаре, два – в Ухте и один – в Воркуте. В ведомстве также отметили, что оборудование для госпитализации таких больных закупили еще в 2015 году. Сейчас его используют для пациентов с подозрением на вирус.

Скандал в СГУ имени Питирима Сорокина

Старший преподаватель вуза Александр Казаков обвинил руководство СГУ имени Питирима Сорокина в том, что работники получают нищенские зарплаты, в то время как проректоры и исполняющая обязанности ректора Ольга Сотникова выписывают себе огромные премии. Видеообращение преподавателя опубликовали в Сети, и ролик набрал больше 150 тысяч просмотров. Руководство вуза ответило на видео и сообщило, что большинство информации, которая упоминается преподавателем, ничем не подтверждается. В Сети развернулось бурное обсуждение. 

«Боинг», который жестко приземлился в Коми, убрали с взлетной полосы

9 февраля в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку «Боинг-737» авиакомпании «Ютейр». Все пассажиры остались целы, но по факту ЧП возбудили уголовное дело. А 11 февраля самолет наконец-то убрали с взлетной полосы, о чем главе Коми сообщил мэр Усинска.

В Сыктывкаре назначили нового главу Эжвинского района

Заместителя руководителя администрации Сыктывкара по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Воронина назначили главой эжвинской администрации. Напомним, 10 февраля проект рассмотрели на заседании постоянных комиссий, а 12 февраля прошел сам Совет Сыктывкара, где документ, в утвердили. Депутаты одобрили кандидатуру единогласно. Планируется, что его прошлые обязанности теперь будет исполнять заместитель мэра Сыктывкара Александр Можегов, который сейчас курирует деятельность управления архитектуры, городского строительства и землепользования.

В Сыктывкаре треснуло здание у Стефановской площади

На улице Ленина в столице Коми треснула стена дома, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Здание, где это произошло, находится прямо у Стефановской площади, за Главпочтамтом. О том, что там проиошло, рассказали в городской администрации. Как заявила мэр города Наталья Хозяинова, перепланировка, которую устроили в доме №58 по улице Ленина была самовольной. Спасатели и правоохранители также зафиксировали повреждения по вызову одного из соседей. Сейчас Госжилинспекция готовит предписание об устранении нарушений и приведения жилья в соответствии с технической документацией. Собственнику грозит административная ответственность по факту порчи общедомового имущества. Также жители дома вправе обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

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