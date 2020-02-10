В Минздраве Коми прокомментировали госпитализацию сыктывкарцев в боксах для больных коронавирусом

10 февраля в столице Коми госпитализировали двух человек. Горожан напугало то, что их увезли на реанимобиле, а медики были одеты в защитные костюмы и перемещали больных на специальных носилках с боксами. Оба пациента недавно вернулись из Китая, сообщает со ссылкой на Минздрав региона БНК.

По информации источника, сейчас на территории Коми нет больных новой коронавирусной инфекцией, но под наблюдением находятся 14 человек, приехавших из Китайской народной республики: два жителя КНР и 12 жителей Республики Коми. 11 из них проживают в Сыктывкаре, два – в Ухте и один – в Воркуте. В ведомстве также отметили, что оборудование для госпитализации таких больных закупили еще в 2015 году. Сейчас его используют для пациентов с подозрением на вирус.

Напомним, в Сыктывкаре начала прослеживаться проблема с наличием защитных масок. В аптеках города не могут рассказать, стали ли цены на маски выше, потому что у поставщиков их просто нет. Похоже, жители города решили перестраховаться и раскупили все средства защиты от вируса меньше, чем за неделю после новостей об эвакуации людей в Россию. На сайтах аптек ситуация похожая - масок нет в наличии.

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