В Коми авиалайнер с пассажирами на борту совершил жесткую посадку без шасси (видео)

9 февраля в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку «Боинг-737» авиакомпании «Ютейр». Об этом сообщают российские СМИ и пресс-служба главы Коми.

О ситуации с самолетом Сергею Гапликову доложил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко. Руководитель региона поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.​ По информации Фесенко, пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратились два пассажира. В Сети также оказались кадры с самого судна в момент его жесткого приземления. На них видно, как при ударе лайнера о землю с полок падают вещи, отрывается часть обшивки салона. Лайнер, летевший из Москвы в Усинск, из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и сел на брюхо.

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