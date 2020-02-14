В Сыктывкаре треснуло здание на главной площади города

На улице Ленина в столице Коми произошло небольшое ЧП: треснула стена дома, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает БНК.

По данным источника, все случилось в доме №58 по улице Ленина. Там шли ремонтные работы, из-за чего вдруг возникла трещина на стене. Обостряет ситуацию то, что дом располагается рядом с Главпочтамтом за Стефановской площадью. Туда незамедлительно выехали спасатели и полиция.

Как отметили в пресс-службе Сыктывкара, собственник одной из квартир делал ремонт. Предварительно, он разобрал потолок, который одновременно являлся полом у соседей сверху. Приехавшие на вызов жильцов спасатели не сразу попали в квартиру. Сейчас удалось разыскать владельца помещения, на месте разбираются сотрудники Жилинспекции, полицейские и работают спасатели.

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