Ремонт, из-за которого треснуло здание у главной площади в Сыктывкаре, был незаконным

На улице Ленина в столице Коми треснула стена дома, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Здание, где это произошло, находится прямо у Стефановской площади, за Главпочтамтом. О том, что там проиошло, рассказали в городской администрации.

Как заявила мэр города Наталья Хозяинова, перепланировка, которую устроили в доме №58 по улице Ленина была самовольной:

- Собственник квартиры в адрес мэрии за получением разрешения на перепланировку не обращался, с соседями работы не согласовывал, на предупреждение управляющей компании о незамедлительной приостановке работ по незаконной перепланировке не реагировал. И это несмотря на то, что в этом доме с 2011 года стояли маячки на уже имевшихся трещинах. Это крайне безответственный подход, такие работы выполняются исключительно при наличии согласования и проектного решения, поскольку затрагивается безопасность всех жителей дома, - прокомментировала Наталья Хозяинова.

Спасатели и правоохранители также зафиксировали повреждения по вызову одного из соседей. Сейчас Госжилинспекция готовит предписание об устранении нарушений и приведения жилья в соответствии с технической документацией. Собственнику грозит административная ответственность по факту порчи общедомового имущества. Также жители дома вправе обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

- На данном примере хочу обратить внимание горожан на необходимость обязательного согласования перепланировки во избежание печальных последствий. Если в вашем доме делают перепланировку, уточнить её законность можно в мэрии, – отметила Наталья Хозяинова.

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