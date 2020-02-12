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«Боинг», который жестко приземлился в Коми, убрали с взлетной полосы

«Боинг», который жестко приземлился в Коми, убрали с взлетной полосы

12 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото с места происшествия в Усинске
Багаж скоро доставят пассажирам

 9 февраля в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку «Боинг-737» авиакомпании «Ютейр». Все пассажиры остались целы, но по факту ЧП возбудили уголовное дело. А 11 февраля самолет наконец-то убрали с взлетной полосы, о чем главе Коми сообщил мэр Усинска.

По информации градоначальника Усинска Николая Такаева, багаж пассажиров, который оставался на борту, сейчас выгружают. Представители компании-перевозчика вскоре свяжутся с людьми, еще не получившими свой багаж, для уточнения времени и места доставки.

Напомним, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, а также причин и условий произошедшего. Расследование продолжается.

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Самолет ЧП

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