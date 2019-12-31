Фельдшер скорой помощи рассказала, как спасает жизни сыктывкарцев в новогоднюю ночь

Салаты томятся в холодильнике, дети ждут Деда Мороза, а по телевизору показывают «Иронию судьбы» - именно так проходят последние часы перед проводами старого года. Но не все жители столицы Коми радуются празднику в кругу семьи. Фельдшер скорой помощи Юлиана Ладэ рассказала порталу PG11.ru, как под бой курантов спасает жизни.

Как давно вы работаете в скорой помощи? Стать врачом - это была мечта детства или вы по воле судьбы попали на такую работу?

- В станции скорой помощи я работаю с 2001 года выездным фельдшером. Пришла сюда сразу после окончания Сыктывкарского медицинского колледжа, окончив по специальности «лечебное дело». Работать в медицине я мечтала с самого детства, но в девятом классе пришло окончательное понимание того, что хочется работать именно в скорой помощи. Поработала несколько лет и решила получить высшее образование, поэтому я сейчас студентка шестого курса медицинского института СыктГУ имени Питирима Сорокина. С радостью могу сказать, что знания, которые я получаю, очень помогают мне в работе.

Почему вы решили выбрать такую сложную работу? Беспокоятся ли за вас родные, когда вы на дежурстве?

- Работа на скорой помощи – это моя мечта детства. У меня был опыт кабинетной работы, но такой вид деятельности не для меня, поскольку я не получала удовольствия от того, что делала.

- По поводу беспокойства родственников и близких людей – сейчас они уже приняли специфику моей работы. Но на первых порах определенное волнение с их стороны, конечно, присутствовало. Моя семья уже давно привыкла , что меня нет дома - я либо на учебе, либо на работе. В этот Новый год я не работаю, поэтому домашние очень удивились, уже привыкли без меня отмечать Новый год.

Часто ли вам за вашу карьеру приходилось дежурить в Новый год?

- В течение шести последних лет я дежурила каждый Новый год и это было по моей инициативе. До этого времени дежурства определялись по графику, и иногда, конечно, бывало. Вызываюсь дежурить сама, потому что я студент: днями учусь, ночами работаю. И, так как работаю на неполную ставку, стараюсь брать все выходные и праздничные смены , да и нравится мне работать в праздники.

Как обычно проходят новогодние дежурства? Во время боя курантов вы делаете перерыв и встречаете Новый год или бывает, что спасаете человека?

- Новогоднее дежурство, как и всякое дежурство в праздники, проходит в суматохе: много вызовов, бывают и по-настоящему серьезные случаи. Длительность смены ничем не отличается от обыкновенной и составляет двадцать четыре часа. В последние четыре смены под бой курантов моя бригада либо находилась на вызове, либо на пути к пациентам.

- Готовимся к празднику заранее, кто из работников свободен от вызовов, тот накрывает стол. Не все, конечно, под бой курантов могут посидеть. В течение ночи кто-то придет посидит, отдохнет и перекусит. 10 лет назад мы накрывали на станции скорой помощи один стол в актовом зале, теперь фельдшеры и врачи готовят стол отдельно, чтобы все смогли успеть встретить Новый год.

Предлагают ли пациенты сесть с ними за новогодний стол, поесть и выпить?

- Последние 10 лет не предлагают, а вот раньше да - чуть ли не через каждый вызов такое было: и выпить предлагали, и покушать. У всех были столы накрыты, а сейчас у многих не то, что на столе ничего нет, даже елка не стоит.

Были ли серьезные случаи во время новогодних дежурств?

- Серьезных случаев за последнее время особо не помню. В позапрошлом году у женщины случился инсульт, скорую вызывал подвыпивший сын, мы ее быстро доставили в больницу и так получилось, что мы ее завезли под бой курантов. Врачи и медсестры отмечали, кричали ура, а мы боролись за жизнь пациентки. В основном все вызовы связаны с изрядным алкогольным опьянением, либо просто ложные вызовы поступают, на них тоже приходится ехать.

- Помню еще была одна новогодняя ночь, в которую нас почти не вызывали. С бригадой сидели, смотрели телевизор, и не знали, чем себя занять - это мне очень запомнилось. В основном, все вызовы из-за алкогольно интоксикации или бывает народ развлекается - может выпить и просто вызвать скорую.

Практический совет для читателей: как обезопасить себя 31 декабря?

- Поскольку Новый Год – это все-таки семейный праздник, советую встречать его со своими близкими и домочадцами, в знакомой обстановке, не допуская злоупотреблений алкоголем, так как большая часть новогодних вызовов связана именно с этим. Также не следует забывать о правилах техники безопасности при использовании пиротехники, особенно следует контролировать детей.

Что бы вы пожелали нашим читателям в 2020 году?

- В первую очередь хочется пожелать здоровья – ведь это одна из самых главных вещей в жизни каждого из нас. Следите за состоянием своего здоровья и состоянием здоровья ваших родственников, своевременно обращайтесь к врачу. Также желаю читателям счастья, семейного тепла и уюта, всевозможных успехов.

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