Фото дня в Сыктывкаре: мрачный шарм индустриальной зоны морозным вечером

Виды холодных просторов Коми всегда радуют глаз, но не только они могут быть прекрасны. нечто особенное можно увидеть даже в городских индустриальных зонах, где даже не живут люди. Именно такой снимок попадает в нашу ежедневную рубрику Фото дня».

@_is_tom_

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