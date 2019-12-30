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Фото дня в Сыктывкаре: мрачный шарм индустриальной зоны морозным вечером

Фото дня в Сыктывкаре: мрачный шарм индустриальной зоны морозным вечером

30 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
@_is_tom_
Горожане делятся с подписчиками необычными снимками

Виды холодных просторов Коми всегда радуют глаз, но не только они могут быть прекрасны. нечто особенное можно увидеть даже в городских индустриальных зонах, где даже не живут люди. Именно такой снимок попадает в нашу ежедневную рубрику Фото дня».

@_is_tom_

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#teampixel #teampixel2xl #mobilephotography

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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