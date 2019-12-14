Где отметить новогодний корпоратив в Сыктывкаре: цены, меню, программа

В преддверии Нового года многие сыктывкарцы уже планируют, где проведут корпоратив. Времени осталось так не много, поэтому стоит поторопиться с выбором места. Портал PG11.ru узнал, в каких заведениях можно отметить праздник с коллегами.

Почти все заведения предоставляют культурную программу и разнообразное меню на любой вкус: от изобилия мяса и рыбы до веганского. Но в программе есть особенности, так же как и в цене за вечер.

Ресторан BIG BEN, Карла Маркса, 100

Меню: Организаторы предложат вам угоститься разными нарезками: овощной, мясной, сырной и фруктовой. На столе будут разные салаты, в том числе оливье. А на горячее подадут цыпленка гриль, свиную корейку или стейк лосося.

Программа: Вечер пройдет в компании ведущего и его развлекательной программы. В зависимости от сценария на празднике могут быть фокусники или танцоры. А еще гостей ждет выступление народного артиста Республики Коми Александра Балашова. И конечно вас поздравит главный волшебник Дед Мороз.

Стоимость: для одного человека - 3500 рублей. В цену входит угощение и программа. По словам администратора, компания может быть любого размера. В ресторане разместятся даже большое количество гостей, а вот на счет банкетного зала нужно будет уточнить у даминистратора. Поэтому предварительно лучше позвонить.

Ресторан «Таплиани», Октябрьский проспект, 131/5

Меню: Шеф-повар ресторана предложит вам угоститься брускеттой с лососем, сытным салат с языком или нетрадиционным оливье с ветчиной, куриной отбивной, запеченной с сыром и грибами и картофелем по-деревенски на гарнир.

Программа: Вечер продлится с 18.00 до 00.00. Откроет его ведущий Дмитрий Клишков, артисты с зажигательными номерами и неутомимый DJ не дадут вам скучать на протяжении всего вечера, а фотограф сделает самые красивые фотографии с вами и Дедом Морозом.

Стоимость: Вместимость зала 120 человек, стоимость в пятницу и субботу 2850 рублей с человека, в остальные дни 2600 рублей.

Банкет-холл «Шашлычная №1» , Тентюковская, 355





Меню: В постоянном меню заведения разные виды шашлыка, свиных ребрышек и мясного ассорти. Праздничный стол разнообразят «Северный», «Норвежский» и другие салаты и традиционные кавказские блюда. Точное меню на ваш праздник лучше обсудить с администратором.



Программа: Кроме стандартного набора из ведущего, конкурсов и призов организаторы обещают живую музыку: два вокалиста будут исполнять популярные композиции. Весь вечер на сцене танцоры, световое шоу и трюки с кавказским колоритом.

Стоимость: за одного человека придется заплатить 2700 рублей, скидок и акций нет.

Ресторан «Гранат», Интернациональная, 126





Меню: Какие блюда вам подадут в течение вечера, вы можете решить с организаторами до торжества. Меню можно выбрать на любой кошелек. Салат с тархуном или из авокадо с креветками, утка по пекински или котлетки из кролика, сладкие роллы или ананас в пряном сиропе - выбор огромен.



Программа: Живая музыка в течение торжества, поздравление от Деда Мороза и диджей. Но ведущего на вечере не будет.



Стоимость: Стоимость входного билета составляет 500 рублей. Это сумма только за программу. В банкетном зале программы не будет, но туда можно прийти большой компанией от 15 до 50 человек. Важное условие - депозит в 5000 рублей.

«Револьт-центр», Первомайская, 149





Меню: Меню обсуждается с клиентами индивидуально. Это может быть легкий фуршет или полноценный ужин. При желании, можно организовать фуршет с учетом гостей вегетарианцев и веганов.



Программа: Ведущий, DJ и шоу-программа обсуждаются с администратором индивидуально. При желании, можно потанцевать, поучаствовать в конкурсах, и даже устроить квиз или другую интеллектуальную игру.



Стоимость: В зависимости от программы и меню цены варьируются. На одного человек стоимость от 1500 рублей

Кафе «SKY BAR», Петрозаводская, 15





Меню: В баре вам предложат разного салаты, горячие блюда, мясо и рыбы, а также закуски, канапэ и нарезки.



Программа: Диджей и ведущий будут вас развлекать в течение вечера. А Дед Мороза тепло поздравит и даже споет песню.



Стоимость: Цены за вечер варьируются от 1500 рублей на человека. Депозит стола на 6 человек - 6000 рублей.

Кафе «Рублион», ул. Куратова, д. 73/6, ТРК «РубликЪ»

Меню: Если вы любите оливье с говяжим языком, жульен с шампиньонами и куриным филе, мясное ассорти и золотистое рыбное филе с соусом «Цезарь», вам стоит отметить свое торжество в этом заведении



Программа: Вести торжество будет известный сыктывкарский ведущий Андрей Кабишев, а играть на музыкальных инструментах и исполнять песни кавер-группа «Лайм». Также у организаторов есть сюрприз для гостей - сексуальный Дед Мороз.



Стоимость: от 2500 рублей за человека

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