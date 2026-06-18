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Что посадить на пустые грядки в середине июня: мой список быстрорастущих культур, чтобы земля не простаивала

Что посадить на пустые грядки в середине июня: мой список быстрорастущих культур, чтобы земля не простаивала

В середине июня грядка после раннего редиса и шпината выглядит голой. Но оставлять землю пустой — ошибка: под палящим солнцем она за неделю превращается в бетонную корку и зарастает сорняками. Лучший вариант — немедленно засеять освободившееся место культурами, которые успеют дать урожай до осени.

Кустовая спаржевая фасоль — быстро, полезно и без опор

  • Сажайте кустовые сорта, а не вьющиеся: им не нужны шпалеры, они компактны и всходят за считанные дни.
  • Глубина заделки — 3-4 см, расстояние между зернами — 10-15 см. Уже через 45-50 дней собирайте молодые стручки.
  • Главный бонус — азотфиксирующие бактерии на корнях: фасоль восстанавливает плодородие почвы, истощенной весенними культурами.

Свежие кабачки — второй заход в конце лета

  • Майские кусты к августу часто болеют мучистой росой и дают грубые плоды. Посейте пару семян ультрараннего цукини прямо сейчас.
  • Лунки делайте через 60 см, проливайте водой и заделывайте семена на 3 см. Всходы появятся на 4-5 день.
  • Молодые кусты войдут в силу, когда старые посадки придется удалить. Нежные кабачки с тонкой кожурой пойдут до первых заморозков.

Скороспелые огурцы для августовских закруток

  • Выбирайте ультраскороспелые гибриды (38-42 дня). Сеять можно сразу в грунт, без рассады.
  • Лунки через 40 см, по 1 литру теплой воды и 2 пророщенных семени на глубину 2 см. Всходы — на третий день.
  • К августу, когда тепличные плети желтеют и болеют, эти кусты дают пик урожая: хрустящие корнишоны, идеальные для банок.

Кустовой укроп — мягкая зелень, а не палки

  • Обычный укроп в июне из-за длинного дня моментально уходит в стрелку и грубеет. Берите поздние кустовые сорта (например, "Аллигатор").
  • Сейте не сплошной линией, а точечно по 2-3 семечка через 15-20 см. Поливайте обильно — 5-7 литров на квадрат.
  • Разреженная посадка дает мощные "елочки", которые долго не стрелкуются и наращивают густую зелень.

Морковь на зиму — без мухи и "деревяшек"

  • Посев в середине июня обходит первый лет морковной мухи, поэтому химия не нужна.
  • Берите сорта "Нантская" или "Лосиноостровская". Сейте на глубину 1.5-2 см, после посева накройте белым спанбондом, чтобы всходы не сгорели.
  • К октябрю получите ровную сочную морковь, которая отлично хранится в погребе до весны.

Борщевая свекла — густота спасает от гигантов

  • Майский посев часто дает кормовые "головы". Июньский — компактные корнеплоды размером с теннисный мяч.
  • Сейте густо, с расстоянием 5-7 см между семенами. В тесноте и при коротком сезоне свекла не успевает перерасти.
  • Первые две недели поливайте грядку по 10 литров на квадрат: в сухой горячей земле семена могут лежать месяц без всходов.

Миф про июньский дайкон — как не попасться

  • При 16-часовом световом дне дайкон уходит в стрелку, корнеплода не будет.
  • Искусственно укорачивать день укрытием — слишком хлопотно (проверено на личном опыте).
  • Если очень хочется — ищите строго нестрелкующиеся сорта (например, "Саша"). Но лучше подождать до середины июля.

Летние сидераты — горчице скажите "нет"

  • В июне крестоцветная блошка атакует всходы горчицы, съедая их до дыр.
  • Сейте фацелию (15 г/кв.м) или гречиху (60 г/кв.м). Они не интересуют вредителей, быстро наращивают зеленую массу и подавляют сорняки.

Земля не должна отдыхать голая — она должна работать. Сделайте правильный выбор в середине июня и получите полноценный второй урожай без лишних хлопот.

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